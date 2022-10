"Stabilitātei!" Saeimas vēlēšanu rezultātus vērtē kā ļoti labus

Vaicāts par to, kas partijai "Stabilitātei!" jādara, lai atšķirotos no "Saskaņas", kas vairākās iepriekšējās vēlēšanās sasniedza labus rezultātus, taču allaž palika opozīcijā, Rosļikovs atbildēja izvairīgi, vien sakot, ka jāstrādā tā, lai atšķirtos no vecās varas.