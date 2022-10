29 sievietes un 71 vīrietis: jaunās Saeimas sasaukums līdzīgs kā iepriekšējā sastāvā

Lielākais sieviešu īpatsvars varētu būt no "Jaunās vienotības" - astoņas, tālāk seko "Stabilitātei!" - piecas, pa četrām sievietēm no Zaļo un zemnieku savienības un "Progresīvajiem", trīs sievietes varētu tikt ievēlētas no "Attīstībai/Par", pa divām sievietēm jaunajā sasaukumā varētu būt no Nacionālās apvienības un "Latvija pirmajā vietā", bet viena sieviete no "Apvienotā saraksta".