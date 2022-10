Rīgas domnieks Cepurītis sola Saeimā strādāt visus 4 gadus

Šajās Saeimas vēlēšanās viena no lielākajām intrigām ir Progresīvie. Partija Dibināta pirms 5 gadiem, taču tās vēsture ir daudz senāka. No pilsoniski aktīvu jauniešu domnīcas, par kādu to iepriekšējās vēlēšanās uzskatīja konkurenti, četru gadu laikā tā kļuvusi par nopietnu politisko spēku. Progresīvie iestājas par atvērtu un sociāli taisnīgu politiku. Vienlaikus tā jau atmetusi dažas idejas, ar ko sevi pieteica politikā, informē TV3 raidījums "Nekā personīga".