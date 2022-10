Foto ⟩ Levits Rīgas pilī tiekas ar visiem 14.Saeimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem

Jautājumu par "Progresīvo" ņemšanu vai neņemšanu koalīcijā "Apvienotais saraksts" (AS) vēl plāno izrunāt ar "Jauno vienotību" (JV) un Nacionālo apvienību (NA), kuras redz kā nākamās koalīcijas kodola partijas, pirmdien pēc tikšanās ar Valsts prezidentu Egilu Levitu žurnālistiem paziņoja AS viens no līderiem, uz Saeimu nekandidējušais uzņēmējs Uldis Pīlēns.

Cits AS līderis, Rīgas domnieks Edvards Smiltēns pauda, ka arī bez "Progresīvajiem" trīs partiju koalīcijai faktiski būšot "ievērojams astoņu balsu pārsvars" pār opozīciju. Šobrīd vismazāk pretrunu esot starp AS, NA un JV, bet ar "Progresīvajiem" būtu nepieciešams diskutēt, lai saprastu partiju "saskarsmes punktus un sadarbības iespējas".

AS pārstāvji prezidentam esot pieteikuši vairākus, viņuprāt, prioritāros jautājumus, kas būtu jārisina nākamajai valdībai, stāstīja Smiltēns. Viens no tiem esot administratīvi teritoriālās reformas "kļūdu labojums", ko AS biedri izstrādājuši un gatavi diskutēt ar partneriem. Tāpat AS saredz nepieciešamību diskutēt par vēlēšanu sistēmas izmaiņām, virzoties uz jaukto vēlēšanu sistēmu, kad daļu deputātu ievēl vienmandāta apgabalos. AS esot akcentējusi enerģētikas politikas trūkumu, kas šobrīd, pēc Smiltēna teiktā, radot daudz neskaidrību.