Energocenu krīzes pārvarēšanas atbalstam trīs dienās pieteiktas gandrīz 13 000 mājsaimniecības

Kopš 1.oktobra, kad daļai no Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā iekļautajiem papildu atbalsta pasākumiem mājsaimniecībām gaidāmajā ziemas sezonā iedzīvotāji var pieteikties portālā "www.epakalpojumi.lv", pieteikumu iesniegšanas intensitāte vērojama vienmērīga, informē Žeiris.

Portālā "www.epakalpojumi.lv" pieteikšanās atbalsta pasākumiem iespējama tiem, kuri apkurei izmanto granulas vai briketes, malku, kā arī elektroenerģiju, ja tās patēriņš mēnesī ir vairāk nekā 500 kilovatstundas (kWh). Lai izmantotu šo iespēju, mājokļa īpašniekam vai īrniekam portālā jāautorizējas ar e-paraksta viedkarti, e-ID identifikācijas karti vai kādu no internetbankām.

Kopš 1.oktobra līdz 4.oktobra plkst.10.55 portālā "www.epakalpojumi.lv" atbalsta pasākumiem mājsaimniecībām bija iesniegti 12 818 iesniegumi. No tiem 9057 bija iesnieguši iedzīvotāji, autorizējoties portālā, bet 3761 iesniegumu reģistrējušas pašvaldības, kas organizē iedzīvotāju iesniegumu reģistrēšanu klātienē kādā no pašvaldības iestādēm.

Pēc "ZZ Dats" rīcībā esošās informācijas 0,5% no reģistrētajiem iesniegumiem ir, lai saņemtu atbalstu par apkurei iegādāto malku un 5,5% par iegādātajām briketēm un granulām, klāt pievienojot darījumu apliecinošu maksājuma dokumentu - čeku. 94% no iesniegumiem norādīts, ka tā iesniedzēji vēlas saņemt atbalstu apkurei ar malku, nepievienojot čeku - šādi katrs no iesniedzējiem var saņemt vienreizēju 60 eiro atbalstu vienam mājoklim.