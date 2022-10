Politologs skaidro partiju nevēlēšanos iekļaut "Progresīvos" koalīcijā

Savukārt NA rīcībspējīgu valdības modeli redz trīs partiju koalīcijā kopā ar JV un AS, pauda NA līderis Raivis Dzintars. NA jūtot stingru pieprasījumu no partijas biedriem un atbalstītājiem veidot šādu, vērtību ziņā savienojamu koalīciju, jo NA ar "Progresīvajiem" esot ļoti būtiskas ideoloģiskās un vērtību atšķirības.

Viens no AS līderiem Uldis Pīlēns norādījis, ka jautājumu par "Progresīvo" ņemšanu vai neņemšanu koalīcijā AS vēl plāno izrunāt ar JV un NA. Kā nākamās koalīcijas kodola partijas Pīlēns redz AS, JV un NA.