Iļģuciemā piedzēries 21 gadu vecs šoferis "drifto" un bēg no policijas

Pārrunu laikā no jaunā vīrieša izelpas bija jūtama stipra alkohola smaka, arī pats jauneklis atzina, ka lietojis alkoholiskos dzērienus, tomēr no alkohola koncentrācijas pārbaudes izelpā atteicās.

Pēc agresīvā vīrieša nogādāšanas Tvaika ielā viņš arī tur kategoriski attiecās no medicīniskās pārbaudes. Līdz ar to par braukšanu bez tiesībām un atteikšanos no medicīniskās pārbaudes Valsts policijā sākts kriminālprocess.