AS ar JV jaunajā valdībā vēlētos pārskatīt reģionālo reformu

Partijas "Apvienotais saraksts" pārstāvji - "Latvijas Reģionu apvienība" valdes priekšsēdētājs Edvards Smiltēns (no kreisās), Liepājas partijas priekšsēdētājs Uldis Sesks un partijas Ministru prezidenta amata kandidāts Uldis Pīlēns piedalās preses brīfingā pēc tikšanās ar partijas "Jaunā vienotība" pārstāvjiem, kurā pārrunāja jaunās valdības prioritātes un darāmos darbus 14. Saeimā.

Partiju apvienības "Jaunā vienotība" (JV) un "Apvienotais saraksts" (AS) saskata iespēju jaunajā valdībā pārskatīt administratīvi teritoriālās reformas rezultātus, izriet no AS pārstāvja Edvarda Smiltēna sacītā žurnālistiem pēc tikšanās ar JV pārstāvjiem.