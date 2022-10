Sankciju sekas: Krievijas tipogrāfijām draud darbības apturēšana aprīkojuma deficīta dēļ

Pēc viņu teiktā, aptuveni 90% tipogrāfiju aprīkojuma nāk no Krievijai “nedraudzīgām” valstīm, respektīvi – tām valstīm, kas pret Krieviju noteikušas sankcijas par tās īstenoto karu Ukrainā.

Drukāšanas un iespiešanas tehnika Krievijā ir ievesta galvenokārt no Eiropas. Lielākais importētājs bija Vācija, kas zināma ar tādām kompānijām kā “Heidelberg”, “Manrolan” un KBA. Tāpat aprīkojums piegādāts no Šveices, Itālijas, Kanādas un Japānas.

Problēmas risinājums varētu būt aprīkojuma un rezerves daļu iepirkšana Indijā un Ķīnā, taču no turienes iespējams iegūt vien nelielu daļu tehnikas. Pēc Arseņjeva vārdiem, atsevišķas drukas mašīnas var iegādāties Ķīnā, taču to automatizācijas līmenis ir ļoti zems. Indijā ražotās iekārtas no Eiropas ražotajām atpaliek vismaz divas paaudzes.