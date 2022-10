Kāpēc akumulatori elektromobiļos ir uzticamāki nekā citās ierīcēs?

Akumulatori, ko mūsdienās izmanto gan elektromobiļos, gan sadzīves tehnikā, gan dažādās viedierīcēs, patiesībā ir ļoti līdzīgi. Ārēji var atšķirties izmēri un pašas šūnas forma, taču vairumā gadījumu to elektroķīmiskā sastāva pamatā ir litija joni. Daži ražotāji akumulatorus izgatavo no cilindriskas formas litija jonu elementiem, bet citi – no taisnstūrveidīgiem. Arī sadzīves tehnikā tiek uzstādīti dažādu ģeometrisku formu elementi, taču konstrukcija vienmēr ir ļoti līdzīga.