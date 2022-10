Rīgas mikrorajonos norisināsies militāro mācību cikla "Namejs 2022" rudens posms

Mācībās, kas norisināsies arī Bauskas, Ķekavas, Mārupes, Ropažu un Salaspils novados, piedalīsies Zemessardzes 1.Rīgas brigādes karavīri un zemessargi, kuri turpinās pilnveidot militārās iemaņas pilsētvidē un lauku teritorijās sadarbībā ar NATO partneriem no ASV, Dānijas un Lietuvas.

Mācību laikā Rīgas pilsētā karavīru, zemessargu un militārā transporta pārvietošanās plānota 7.oktobrī no plkst.7 līdz 22 Juglas, Čiekurkalna, Mežciema, Trīsciema, Jaunciema, Vecmīlgrāvja, Sarkandaugavas, Pētersalas-Andrejsalas, Skanstes un Centra apkaimēs, 8.oktobrī no plkst.8 līdz 22 Vecmīlgrāvja, Mežciema, Teikas, Čiekurkalna, Grīziņkalna, Brasas un Sarkandaugavas apkaimēs, bet 9.oktobrī no plkst.7 līdz 12 Sarkandaugavas un Pētersalas-Andrejsalas apkaimēs.