AS un NA kā rīcībspējīgu valdības modeli redz tikai trīs partiju koalīciju un vēlas mainīt premjera pilnvaru un atbildības klāstu

Arī AS bezpartejiskais pārstāvis un viens no līderiem Uldis Pīlēns atzīmēja, ka viņu esot patīkami pārsteidzis abpusējais sapratnes līmenis par fundamentālām lietām, tai skaitā izpratni par to, kur valsts šobrīd atrodas politiski. "Kopējā atmosfēra liecina, ka esam uz pareizā ceļa - galvenais, nezaudēt tagad ātrumu," pauda Pīlēns.