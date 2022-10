Druskininku kūrorts Lietuvas dienvidos ir atvērts apmeklētājiem visu gadu

Iespaidīgais maršruts, kas sākas no Druskininku pilsētas muzeja, aicina ne tikai apbrīnot pilsētas un ainavas gleznainos triepienus, bet arī izjust vēstures, arhitektūras un kultūras atklājumu prieku.

500–600 milj. gadu senas katastrofas lieciniece – Mizaru meteorīta un krātera vieta, Vijūneles parka atpūtas oāze pie slavenajām Druskininku ūdenstilpēm, romantiskā Mīlestības sala (Meilės sala) Nemunas piekrastē, pilsētas skaistākā skatu vieta – Raigarda ieleja, leģendām apvītais Velnakmens (Velnio akmuo), Leipalinģa muiža, kurā atrodas vēl viens desmittūkstošiem eksponātu bagāts pilsētas muzejs, – tā ir tikai neliela daļa no iespējām iepazīt vai no jauna atklāt vienu no populārākajiem un unikālākajiem Lietuvas kūrortiem.