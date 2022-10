Trīs jauni dokumentālie raidījumi, ko skatīties oktobrī

Apmēram pirms 5000 gadiem pie Nīlas izveidojās viena no lielākajam un spēcīgākajām impērijām pasaules vēsturē: Senā Ēģipte. Līdz pat šai dienai to uzskata par savdabīgu un noslēpumainu zemi. Šajā raidījuma sezonā varēs iepazīties ar unikāliem ēģiptiešu sasniegumiem valsts valdīšanā, kultūrā un sabiedrības veidošanā. Starptautiski zinātnieki un pētnieki atšifrēs šīs augstās kultūras aizraujošās šķautnes – katra sērija izcels kādu no šīs kultūras aspektiem, sākot ar Nīlu un tās nozīmi un beidzot ar šīs zemes dieviem un karaļiem, milzīgajām metropolēm un nāves kultu, piramīdām, Senās Ēģiptes sievietēm un kariem kā arī pirmās attīstītās civilizācijas sabrukumu.