Norisinājies sestais Pecolli vadītais konkurss “Magic Mania Viva LV”

Piektdien, 7. oktobrī norisinājies jau sestais iluzionistu Daces un Enriku Pecolli vadītais starptautiskais konkurss “Magic Mania Viva LV”. Tajā burvju mākslinieki no visas pasaules sacentās par naudas balvām, savukārt apmeklētājiem vakara gaitā bija iespēja nokļūt aizraujošajā maģijas pasaulē un baudīt tādu pasaules slavu ieguvušu iluzionistu priekšnesumus kā Džefs Makbraids (Jeff McBride) no Lasvegasas un Ārons Krovs (Aaron Crow) no Beļģijas.