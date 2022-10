Video ⟩ Krievijas raķešu triecienā Zaporižjā 13 nogalinātie

uz Zaporižjas dzīvojamajām ēkām raidītas apmēram 16 raķetes. To vidū bijušas četras spārnotās raķetes H-22, kas palaistas no bumbvedējiem "Tu-22", un divas vadāmās aviācijas raķetes H-59, kas palaistas no iznīcinātājiem "Su-35", kā arī zenītraķetes, kas izšautas no raķešu palaišanas kompleksiem S-300.