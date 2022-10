Jaunās koalīcijas kaislības: opozīcija ar mietiem, karteļa atbalsis un “kreisais Kariņš”

“G.Rāvis: “Par to armiju padomājiet, bet tur jādomā uzreiz, jo citādi tur visi konkursi šī gada beigās aizies un nākošajā gadā varēs tikai noskatīties uz to, kā citi labi dzīvo.”

“Es saprotu, ka tas ir kompliments man, jo no brīža, kad vadu Zaļo partiju, kāds tiešām neko nevar sarunāt. Un kompliments [bijušajam aizsardzības ministram] Raimondam Bergmanim (LZP, AS) un viņa padomnieku korpusam, ka šeit nav nekādas sarunāšanas. Bet es objektīvi nevaru komentēt šo sarunu, es neesmu ar viņām iepazinies,” apgalvo Tavars.

Sevišķu nozīmi AS kandidātu figurēšanai karteļa sarunās to ideoloģiski tuvākie iespējamie partneri NA vismaz publiski nepiešķir. Lai gan šī Saeimas sasaukuma laikā “nacionāļu” frakcija ir zaudējusi divus deputātus, nākotnē šādus riskus nesaskata Aleksandrs Kiršteins. Pārvēlētais NA deputāts līdz šim nereti izcēlies ar atšķirīgiem viedokļiem un skandaloziem izteikumiem. Viņš uzskata, ka trīs partiju koalīcija būtu centriska, bet kopā ar “Progresīvajiem” – kreisi centriska. Vaicāts, vai viņš JV pieskaita pie kreisajiem, Kiršteins skaidro: “Nē, nu, no centra drusku varbūt pa kreisi, jā. Mēs jau arī neesam pilnīgi labā pusē, kaut kur mēs esam no centra pa labi. Bet kopā ar “Progresīvajiem” tad viņiem būtu pārsvars šai koalīcijā. Pēc saviem uzskatiem es neredzu atšķirību starp Kariņu, teiksim, un “Progresīvo” vadītāju, tāpēc es domāju, ka Latvijai tomēr būtu labāk no trim šīm te partijām [JV, NA, AS].”