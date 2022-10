Pie robežas ar Latviju un Igauniju gaidošos ukraiņus krievi aizveduši nezināmā virzienā

Volodimirs vienreiz no kara jau bēga - pirms astoņiem gadiem, kad sākās karš Donbasā. Vairākus mēnešus kopā ar meitu kā brīvprātīgais palīdzēja cietušajiem Harkivā. Devās apsekot vecāku īpašumu okupētajā daļā, no turienes valsti pameta.

Volodimirs Ukrainas pilsonis

Es esmu Luhanskas apgabala Severodoņeckas iedzīvotājs, kuras vairs nav. Mēs no turienes izbraucām 2014. gadā uz Harkivu ar ģimeni. Ģimene man ir liela. Man ir lieliska sieva, kas man dzemdējusi piecus bērnus, četras mazmeitas. Tieši tagad, pēc pusstundas sieva ar divām meitām izbrauc no Harkivas.

Es izbraucu no nekontrolētās teritorijas, izbraucu 29. datumā no Zaporižjes, bet 30. datumā to krievu karavīri apšaudīja. Tur bija ļoti daudz upuru.

Mēs bēgam ne tāpēc, ka mēs nemīlam Ukrainu, bet tā sanāca. Bet mēs visi esam ukraiņi.