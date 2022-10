RFW 2. diena: Rock and Mouse (Latvija)

Rock and Mouse ir Latvijā radīts bērnu modes zīmols, kas iestājas par kustību brīvību un garšīgiem smiekliem. Par bērnu vēlmi izpausties un izzināt šo pasauli. Rock and Mouse tic košiem piedzīvojumiem tāpat kā krāsām. Un strādā ar pārliecību, ka „praktiski” nav jābūt „garlaicīgi”. Zīmols rada apģērbu un aksesuārus bērniem no dzimšanas līdz aptuveni 6 gadu vecumam, kolekcijās izmantojot kopā ar latviešu māksliniekiem radītas audumu apdrukas.