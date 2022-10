Agri vai vēlu, bet Krievija pieteiks karu Ukrainai, norāda eksperts

Ekspertam ir grūti pateikt, vai tilta spridzināšanu organizēja Ukraina , jo neskaidrību ir daudz, turklāt pēc publiskajā telpā pieejamiem videomateriāliem redzams, ka uzsprāgusi kravas automašīna, kas braukusi no Krievijas puses un pārbaudīta blokposteņos.

"Vai to organizēja ukraiņi, man grūti pateikt, taču redzams, ka uzreiz sekoja triecieni pa Kijivu. Vai to ukraiņi gribēja panākt - tas ir maz ticams. Ukraina līdz šim ļoti labi neitralizēja to kaujas tehniku, kas iebruka caur Krimu, un, tuvojoties Hersonai, viņi visu kontrolēja zem uguns un krievi nespēj būtiski pabalstīt Dņepras labā krasta grupējumu," norādīja eksperts.