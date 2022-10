Krievijas raķešu triecienos Ukrainā desmit nogalinātie, 60 ievainotie

Zināms, ka Ukrainai uzbrukts ar augstas precizitātes raķetēm. Raķetes "Х101" un "Х555" izšautas no stratēģiskajiem bumbvedējiem no Kaspijas jūras reģiona. Uzbrukumā pielietotas raķetes "Kaļibr", kas izšautas no Melnās jūras, "Iskander", "S-300" un "Tornado".