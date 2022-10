Krievija triecienu Ukrainai plānojusi jau kopš oktobra sākuma, norāda izlūkdienests

"Pēc Ukrainas militārās izlūkošanas datiem, Krievijas okupācijas karaspēks 2. un 3. oktobrī saņēma no Kremļa norādījumus sagatavot masīvus raķešu triecienus pret Ukrainas civilo infrastruktūru," teikts ziņojumā.

Zināms, ka Ukrainai uzbrukts ar augstas precizitātes raķetēm. Raķetes "Х101" un "Х555" izšautas no stratēģiskajiem bumbvedējiem no Kaspijas jūras reģiona. Uzbrukumā lietotas raķetes "Kaļibr", kas izšautas no Melnās jūras, "Iskander", "S-300" un "Tornado".