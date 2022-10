Jaunās valdības prioritātēm jābūt drošībai un ekonomiskajai izaugsmei, norāda Kariņš

Savukārt runājot par "Apvienoto sarakstu", Kariņš norādīja, ka daudzi partijas politiķi indivuduāli ir zināmi jau iepriekš, taču viņi ir sanākuši no dažādām partijām, un vēl īsti līdz galam neesot saprotams, "kas šis jaunais veidojums ir". Premjeram ir radusies sajūta, ka AS ir svarīgas specifiskas intereses - piemēram, partijas pārstāvji esot uzreiz sākuši runāt par Liepājas ostas attīstību, kas viņam šķitis neierasti.

Tomēr ar AS viedokļi sakrīt, runājot par valsts ekonomisko attīstību, sacīja Kariņš, vienlaikus pieminot, ka šis jautājums nav pārrunāts detalizēti. Taču bažas rada iespaids, ka partija "grib atgriezties pagātnē" - pārskatīt administratīvi teritoriālo reformu, ostu likumus, kā arī Skultes sašķidrinātās dabasgāzes projektu. Ministru prezidentam neesot skaidrs, vai AS izpratnē Latvijai nevajagot šo stratēģisko objektu un neatkarību no Krievijas.