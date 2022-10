Aprēķināts, cik vērtas bijušas pirmdien pret Ukrainu izšautās krievu raķetes

Viena no pēdējiem masveida Ukrainas pilsētu apšaudēm tika veikta jūnija beigās. 25.-26. jūnijā no Krievijas un Baltkrievijas puses okupanti izšāva 60-80 tālās darbības raķetes, kuru vērtība bija no 150-220 miljoni dolāru.