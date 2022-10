ASV politologs: Masks pirms tvītiem par Ukrainas miera plānu runājis ar Putinu

Masks arī ierosināja aptauju ar jautājumu, vai Donbasā un Krimā dzīvojošo cilvēku gribai vajadzētu izlemt to, vai viņi ir "Krievijas vai Ukrainas sastāvā". Viņš arī paziņoja, ka Krievijā ir trīsreiz vairāk iedzīvotāju nekā Ukrainā, tāpēc Ukrainas uzvara totālā karā pret Krieviju ir maz ticama.

Masks apgalvo, ka viņš joprojām ir proukrainisks, bet tikai mēģina izvairīties no kodolkara.

Maska tvītus komentēja arī Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba. "Tiem, kas ierosina Ukrainai atteikties no saviem cilvēkiem un zemes - it kā lai neaizskartu Putina aizvainoto ego un glābtu Ukrainu no ciešanām - nevajadzētu aizsegt ar vārdu "miers" vārdus "Lai krievi nogalina un izvaro vēl tūkstošiem nevainīgu ukraiņu un sagrābj vēl vairāk teritoriju"," atzīmēja Kuleba.