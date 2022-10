JV gatava vēl vairākiem sarunu raundiem, lai panāktu iespējami plašāku koalīciju

Pēc viņa teiktā, optimāli būtu apmēram līdz 1.novembrim tikt skaidrībā par to, kāds būs jaunās koalīcijas kodols. JV esot ieinteresēta Latvijas ekonomiskajā izrāvienā, un, lai to panāktu, plaša koalīcija esot ļoti nepieciešama.

Mums šajā gadījumā interesē tas, ko pieteica arī viens no iespējamiem koalīcijas partneriem ["Apvienotā saraksta" (AS) premjera amata kandidāts Uldis] Pīlēna kungs, ka Latvijai ir nepieciešams ekonomiskais izrāviens. Lai to panāktu, plaša koalīcija mūsu skatījumā ir ļoti nepieciešama," radiointervijā sacīja politiķis.