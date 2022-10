Kariņš norāda uz daudz nezināmajiem potenciālajā sadarbībā ar "Apvienoto sarakstu"

Saeimas vēlēšanās uzvarējušās "Jaunās vienotības" (JV) premjera amata kandidātam, pašreizējam Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam ir grūtības gūt pietiekamu skaidrību par to, kāds ir no "Apvienotā saraksta" (AS) parlamentā ievēlēto vai potenciālo Ministru kabineta locekļu redzējums par turpmākajos gados Latvijas labā darāmajiem darbiem.