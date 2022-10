Latvija ir pasaules līdere palīdzībā Ukrainai pret karu ar Krieviju, uzsver Rinkēvičs

Latvija kopš šī gada 24.janvāra līdz 3.oktobrim Ukrainai ir ziedojusi 0,9% no valsts IKP. Otrajā vietā ar 0,8% no IKP ierindojas Igaunija, bet trešo vietu aktīvāko ziedotāju vidū ir Polija ar 0,5% no valsts IKP.