Latvijā darbu sāk automašīnu abonēšanas platforma SIXT+

Izaicinājumiem pilnais laiks, inflācija, procentu likmju kāpums un neskaidrība par rītdienu ietekmē ikvienu. Arī auto tirgus piedzīvo līdz šim nepieredzētas pārmaiņas visā pasaulē. To rezultātā strauji kāpušas gan jaunu, gan lietotu automašīnu cenas, kā arī to apkopes un uzturēšanas izmaksas. Tas liek iedzīvotājiem un uzņēmējiem arvien rūpīgāk izvērtēt lēmumus par automašīnas iegādi un autoparku attīstīšanu, lai pasargātu sevi no jaunām un ilgstošām saistībām.