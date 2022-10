AS piedāvātā premjera pilnvaru palielināšana: vai solis prom no Latvijas demokrātiskās pārvaldības?

Pēc politoloģes teiktā, Latvija vēsturiski ir izvēlējusies šo izteikti demokrātisko modeli, kur lēmumus pieņem nozares ministrs, kurš to nozari vislabāk pārzina, nevis premjers. Valdības vadītāja skatījums var nesakrist ar nozares ministra nostāju, līdz ar to varas centralizācija premjera rokās samazina ministra lomu un saikni ar nozari, minēja Metla-Rozentāle, skaidrojot, ka "nozare ministram var teikt, ko grib, un ministrs var solīt, ko grib, bet gala lēmumu tāpat pieņems premjers". Politikas eksperte retoriski vaicāja, vai tas, ko premjers redz no savām pozīcijām, vienmēr atbildīs nozares interesēm, un vai nozares jutīsies iesaistītas lēmumu pieņemšanas procesā.