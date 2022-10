AS piedāvājis JV koalīcijas sarunas tālāk virzīt trīs partiju starpā, norāda Smiltēns

"Apvienotais saraksts" (AS) piedāvājis "Jaunajai vienotībai" (JV) koalīcijas veidošanas un darāmo darbu sarunas tālāk virzīt trīs partiju - JV, AS un Nacionālās apvienības (NA) - starpā, šodien pēc JV un AS tikšanās sacīja AS politiķis Edvards Smiltēns.