"Šobrīd jau varēja būt uzsākta valdības deklarācijas izstrādāšana!" Dombrava kritizē jaunās valdības veidošanas procesu

Taujāts par JV rosinājumu veidot jaunu ministriju, parlamentārietis pauda, ka šajā jautājumā vēl ir daudz neskaidrību. Viņš pieļāva, ka daļu no tām varēs kliedēt ceturtdien paredzētajā JV un NA tikšanās laikā. "Viņi varētu detalizētāk iepazīstināt ar to redzējumu, ko tieši šī jaunā ministrija darītu, varbūt jau ir ieplānots arī kāds konkrēts pretendents uz šo amatu," sacīja Dombrava.

Kā ziņots, JV atbalsta jaunas ministrijas izveidošanu, uz kuru tiktu pārcelta atbildība par enerģētikas un vides aizsardzības jomām no Ekonomikas ministrijas (EM) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM). Jaunajā ministrijā no EM tiktu pārņemti par enerģētiku atbildīgie departamenti un no VARAM ar vidi un klimatu saistītie departamenti, skaidroja Kariņš. Līdz ar to vienīgais jaunais amata postenis, kas tiktu izveidots, būtu ministra amats, jo pārējais, jau esošais "aparāts" tikai tiktu pārdalīts.