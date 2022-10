JV un AS sarunas: iezīmējas jautājumi, kuros pozīcijas sakrīt un kuros atšķiras

JV un AS šodien secinājuši, ka abām partiju apvienībām ir kopīgs redzējums ārpolitikas jomā, ka Latvijai ir jāturpina atbalstīt Ukrainu līdz tās uzvarai, kā arī, ka ir jāturpina stingrs sankciju režīms pret Krieviju un Baltkrieviju kā kara pret Ukrainu izraisītājām, pastāstīja JV politiķis.

Ekonomikā JV un AS ir līdzīgs uzskats, ka ir īpaši jāveicina tādu uzņēmēju darbība, kuri ražo un eksportē preces un pakalpojumus ar augstāku pievienoto vērtību. Tāpat puses ir vienisprātis, ka ir jāturpina pašreizējās valdības īstenotā mājokļu pieejamības veicināšana, padarot tos pieejamākus arī ārpus Rīgas jeb reģionos, atzīmēja Kariņš.

Reizē šodienas sarunā arī konstatēti trīs jautājumi, kuros JV un AS atšķiras viedokļi. JV neatbalsta AS redzējumu par potenciālām izmaiņām Satversmē saistībā ar izmaiņām vēlēšanu sistēmā, savukārt AS neatbalsta JV pozīciju, ka nepieciešamību pieņemt Civilās savienības likumprojektu un ratificēt Stambulas konvenciju, norādīja Kariņš.