"Amnesty International" apsūdz Latviju cilvēktiesību pārkāpumos pret migrantiem uz Latvijas–Baltkrievijas robežas

Tiesībsargs akcentēja, ka no starptautisko tiesību skatpunkta migrantiem, kuri vēlas iekļūt Latvijā no Baltkrievijas, īsti nav pamata prasīt starptautisko aizsardzību, jo viņi ir legāli ieradušies valstī un līdz ar to, ja viņi grib nonākt Eiropas Savienībā, tad tas ir jādara legālā veidā, nevis šķērsojot zaļo robežu nelikumīgi.