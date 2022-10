Partijas sāk raudzīties deputātus darbam 14.Saeimas komisijās

Kad izveidosies bilde un būs iezīmējusies valdības struktūra, būs arī lēmumi par to, kas strādās Prezidijā un komisiju vadībā, kas arī ir svarīgs lēmums, jo bieži vien parāda, vai nozarē gaidāmi pagriezieni un izmaiņas, vai viss būt tā, kā bijis," sacīja Ašeradens.

JV par prioritāru uzskata "Latvijas ekonomikas attīstību, valsts iekšējās un ārējās drošības stiprināšanu, izglītības reformu un tiesiskumu plašā izpratnē - no demokrātijas stiprināšanas līdz tiesu varas neatkarībai un labākas valsts pārvaldības jautājumiem", teikts partiju apvienības paziņojumā.

Pēc 14.Saeimas vēlēšanām koalīcijas veidošanas sarunās galvenais domstarpību jautājums ir par to, cik partneriem būtu jāietilpst jaunajā valdībā un koalīcijā. Sarunu vadītāja JV uzskata, ka koalīcijā jābūt četriem politiskajiem spēkiem - JV, "Apvienotajam sarakstam" (AS), Nacionālajai apvienībai (NA) un arī "Progresīvajiem", turpretim AS un NA "Progresīvos" koalīcijā redzēt nevēlas.