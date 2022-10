VIDEO ⟩ Ko darīt ar bērniem, kuri neiederas sistēmā? Diskusija "Neērtie bērni"

Nekas nevar sabiedrību saviļņot tik ļoti kā diskusijas par bērnu audzināšanu un izglītību. Katram ir viedoklis, kā to pareizāk veikt, un arī profesionāļu vidū nav stingras vienprātības. No jauna šo tēmu aktualizēja mēģinājums mainīt izglītības likumu nosakot, ka bērnus, kuri bijuši atkārtoti vardarbīgi, skolai kopā ar speciālistiem būs tiesības pārcelt uz mājmācību. Pēc skaļiem iebildumiem no dažādām organizācijām, kuras strādā ar bērniem, likums netika pieņemts, bet jautājumi palika. Ko darīt ar bērniem, kuri neiederas sistēmā? Vai skolai ir resursi risināt problēmsituācijas? Kāpēc iekļaujošā izglītība reti kur tiek realizēta un pret to ir tik daudz iebildumu? Vai ir piemēri, no kuriem mācīties? Šos un citus saistošos jautājumus apspriedīsim diskusijā “Neērtie bērni”.