Ukraina gūstekņu apmaiņā panākusi 108 sieviešu atbrīvošanu

Starp atbrīvotajām ir 37 sievietes, kas tikušas evakuētas no pēdējā Mariupoles aizstāvju bastiona - rūpnīcas "Azovstaļ". 11 atbrīvotās ir virsnieki, bet 85 - instruktori un kareivji.

35 no atbrīvotajām militārpersonām ir armijas pārstāves, 32 atrodas karaflotes dienestā, 12 ir no zemessardzes, astoņas - no Nacionālās gvardes, ieskaitot divas īpašo uzdevumu vienības "Azov" pārstāves. Vēl piecas atbrīvotās dienējušas valsts īpašajā transporta dienestā, bet četras - robežsardzē.