Video ⟩ Krievijas pilsoņiem Latvijā liela interese par Latvijas pilsonības iegūšanu

Pēdējos gados Latvijas pilsonībā uzņemti vidēji 800 cilvēki gadā, taču šogad pieņemti jau gandrīz 600 iesniegumi no nepilsoņiem, bezvalstniekiem un ārvalstniekiem, kuri dzīvo Latvijā, to skaitā no Krievijas pilsoņiem, informē Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums "Dienas ziņas".