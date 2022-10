NA atsaka tikšanos ar "Progresīvajiem"

"Divas no četrām partijām, kas ir iesaistītas koalīcijas veidošanā, izvēlas aizkulisēs dalīt amatus, nevis runāt jautājumus par tiesiskumu un labu pārvaldību," NA pozīciju vērtēja Briškens. "Progresīvajiem" šāda pieeja neesot pieņemama, tāpēc viņi turpinās dialogu par prioritāri veicamajiem darbiem ar JV.

Savukārt neformālās tikšanās laikā ar AS bezpartejisko līderi Uldi Pīlēnu "Progresīvie" ir iepazinušies ar viņa personīgo politisko redzējumu un uzskatiem, sacīja Briškens, norādot, ka partijai nav radusies pārliecība, ka tā ir partijas kopīgā nostāja. "Progresīvajiem" nebija iespēja tiesiskuma un pārvaldības jautājumus izrunāt klātienē ar pārējiem apvienības biedriem, jo formālu tikšanos AS atteica.

Daļa no demokrātijas ir arī sarunas kultūra, pauda Briškens. Pēc viņa teiktā, izvairīšanās no sarunas un savstarpējo ideju apmaiņas par valstiski steidzamākajiem uzdevumiem "Progresīvajiem" radot nopietnas bažas par NA un AS patiesajiem motīviem koalīcijas veidošanā. Kopīgu sarunu rezultātā būtu jāatrod labākos risinājumus valstij, vienlaikus pārstāvot pēc iespējas plašāku sabiedrības loku, uzskata partijas līderis.