Video ⟩ "Ir stipri skaidrs", ka "Progresīvo" jaunajā koalīcijā nebūs, norāda Dzintars

Sarunu laikā esot jau pārrunātas dažādas tēmas, saprasts, par kādām tēmām ir vienoti uzskati. Nav domstarpību par to, ka bērnu, demogrāfiskas politika jāvirza kā būtiska prioritāte, viņš paskaidroja.

Komentējot izskanējušās ziņas, ka viena no jaunās koalīcijas veidošanas sarunu dalībniecēm, partija "Progresīvie" ir saņēmusi atteikumu tikties no NA, Dzintars teica, ka tas gluži neatbilstot patiesībai.

Pēc 14.Saeimas vēlēšanām koalīcijas veidošanas sarunās galvenais domstarpību jautājums ir par to, cik partneriem būtu jāietilpst jaunajā valdībā un koalīcijā. Sarunu vadītāja JV vēlētos, ka koalīcijā būtu četri politiskie spēki - JV, AS, NA un arī "Progresīvie", turpretim AS un NA "Progresīvos" koalīcijā redzēt nevēlas.