Vairāk nekā trešdaļa autovadītāju neatsvaidzina zināšanas par ceļu satiksmes noteikumiem

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir būtiski sarucis to autovadītāju skaits, kuri uzskata, ka nav nepieciešams atsvaidzināt zināšanas – pērn šādu atbildi sniedza gandrīz trešā daļa jeb 28% autovadītāju. To autovadītāju skaits, kuri atsvaidzina zināšanas ar tiešsaistes testiem, ir palicis nemainīgs – 22%, taču, ja pērn to biežāk darīja sievietes (23%), tad šogad vīrieši (26%).