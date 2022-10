Šogad apmēram katrā ceturtajā testētajā ūdens paraugā Latvijā konstatēta legionella

Veicot ūdens paraugu testēšanu "Legionella spp." baktēriju noteikšanai legionelozes gadījumu epidemioloģiskās izmeklēšanas nolūkā, legionellas visbiežāk tika konstatētas karstā ūdens paraugos jeb 37 (48,7%) gadījumos no 76 testētajiem paraugiem, savukārt no pārbaudītajiem 82 aukstā ūdens paraugiem pozitīvi bija astoņi (9,8%).

Jau ziņots, ka valdība nolēma uz laiku, no šī gada 1.oktobra līdz nākamā gada 30.aprīlim, pieļaut pazemināt vai īslaicīgi samazināt karstā ūdens temperatūru, ilgtermiņā veidojot vērā ņemamu energoresursu ietaupījumu.

Valdības lēmums paredz, ka dzīvojamās mājas pārvaldītājam ir tiesības nedaudz vai īslaicīgi samazināt karstā ūdens temperatūru, ja ir ievēroti priekšnoteikumi, lai izvairītos no "Legionella spp." baktēriju intensīvas vairošanās. Regulējumā noteikts, ka karstā ūdens temperatūra izejā no siltummaiņa nevar būt zemāka par plus 55 grādiem.