Kariņš: Ministra amatam nevajadzētu virzīt cilvēkus, kurus vēlētāji ir izsvītrojuši

Vienlaikus viņš norādīja, ka par amatiem vēl netiekot runāts. Svarīgākais – saprast, ko no mums kā politiķiem sagaidīt, viņš piebilda.

Vienlaikus viņš norādīja, ka par ministru nevajadzētu virzīt cilvēku, kuru, piedaloties vēlēšanās, izsvītrojuši paša vēlētāji un viņš šī iemesla dēļ nav ievēlēts. Tomēr viņš varētu iedomāties situāciju, ka partija ministru amatā virza kādu no malas, kas uz doto brīdi esot spējīgākais.

Pēc 14.Saeimas vēlēšanām koalīcijas veidošanas sarunās galvenais domstarpību jautājums ir par to, cik partneriem būtu jāietilpst jaunajā valdībā un koalīcijā. Sarunu vadītāja JV vēlētos, ka koalīcijā būtu četri politiskie spēki - JV, AS, NA un arī "Progresīvie", turpretim AS un NA "Progresīvos" koalīcijā redzēt nevēlas.