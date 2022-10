Kariņš: Valdības uzdevums ir gādāt par visas sabiedrības interesēm; tā nevar būt šauru interešu ietekmēta

Valdības uzdevums ir gādāt par visas sabiedrības interesēm, un tā nevar būt šauru interešu ietekmēta, uzsvēra premjers. Partiju pārstāvji tikšanās laikā ir izrunājuši tādas tēmas kā izglītība un zinātne, tautsaimniecība un tās attīstība, tiesiskums un drošība. Līdzīgi kā ar Nacionālās apvienības (NA) un "Apvienotā saraksta" (AS) pārstāvjiem, arī ar "Progresīvajiem" šajos jautājumos JV nav atklājusi domstarpības, norādīja Kariņš.

Runājot par valstisko nozīmīgajām reformām - Administratīvi teritoriālo reformu (ATR) un ostu reformu, "Progresīvie", līdzīgi kā NA un AS, ir piekrituši, ka tās nav atceļamas, bet ir uzlabojamas, stāstīja premjerministrs. Arī par sašķidrinātās gāzes (LNG) termināļa veidošanu "Progresīvajiem" pretenziju nav, bet vienlaikus sarunas laikā abas puses ir piekritušas, ka valstij būtu jāattīsta atjaunojamo energoresursu ieguve un izmantošana - vēja un saules enerģija. Kariņš uzsvēra, ka arī šis jautājums ir valstiski nozīmīgs.

Pēc 14. Saeimas vēlēšanām koalīcijas veidošanas sarunās galvenais domstarpību jautājums ir par to, cik partneriem būtu jāietilpst jaunajā valdībā un koalīcijā. Sarunu vadītāja JV vēlētos, ka koalīcijā būtu četri politiskie spēki - JV, AS, NA un arī "Progresīvie", turpretim AS un NA "Progresīvos" koalīcijā redzēt nevēlas.