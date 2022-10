"Progresīvie" nezaudē cerības par iekļūšanu valdībā

Vienlaikus politiķis pauda cerību, ka NA un AS tomēr būs gatavi veidot dialogu ar "Progresīvajiem", nevis to darīs ar sociālo mediju palīdzību, veltot partijai dažādus "apvainojumus un apmelojumus", kas, pēc Briškena teiktā, jau esot noticis. "Mēs pieturamies pie tā, ka demokrātiskā kultūrā partijas ar valstiskiem uzstādījumiem sarunājas," pauda partijas līderis. Viņaprāt, abu politisko pušu pārstāvju nesaskaņas sociālajos medijos nedrīkst traucēt iekļaujošas koalīcijas veidošanai un diskutēšanai par valsts prioritātēm.

Vaicāts par situāciju otrdien Saeimā, kad 14.Saeimā ievēlēto partiju vidū raisījās nesaskaņas par partiju novietojumu parlamenta Sēžu zālē, Briškens uzsvēra, ka "Progresīvajiem" "tas nekādā gadījumā nav par krēsliem". Topošie parlamentārieši esot ļoti pagodināti par piešķirtajiem 10 mandātiem, un svarīgākais viņiem esot progresīvu ideju un valsts interešu pārstāvēšana. Tomēr partijas pārstāvji paužot nožēlu par NA mēģinājumiem "Progresīvajiem" "ierādīt vietu" un veidot neformālo koalīciju, kas sastāvot no NA, "Apvienotā saraksta", Zaļo un zemnieku savienības un "Latvija Pirmajā vietā".

Pēc 14.Saeimas vēlēšanām koalīcijas veidošanas sarunās galvenais domstarpību jautājums ir par to, cik partneriem būtu jāietilpst jaunajā valdībā un koalīcijā. Sarunu vadītāja JV vēlētos, ka koalīcijā būtu četri politiskie spēki - JV, AS, NA un arī "Progresīvie", turpretim AS un NA "Progresīvos" koalīcijā redzēt nevēlas.