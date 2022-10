Sieviete IT pasaulē jeb kā nojaukt stereotipu robežas

IT nozarei var pievienoties ikviens, neatkarīgi no vecuma vai dzimuma, un to iespējams izdarīt jebkurā karjeras posmā – studiju laikā, pēc augstskolas absolvēšanas vai pat karjeras vidusposmā, pārnākot no pavisam citas nozares. Šādu piemēru ir ārkārtīgi daudz. Mans ceļš IT jomā sākās ar bakalaura studijām Tallinas universitātē, izvēloties informātikas zinātni, kam sekoja arī maģistra grāda ieguve šajā jomā, specializējoties multivides un mācību sistēmās, un vēlreiz bakalaura grāds sistēmu analīzē. Šobrīd iegūstu grādu tiesību zinātnē, jo, darbojoties IT jomā, nākas gana bieži saskarties ar jautājumiem, kuros noder zināšanas tiesībās, piemēram, personas datu aizsardzība, maksājumi, publiskās informācijas sistēmas u.tml. Apgūstot gan IT, gan tiesības, tiek būtiski sekmēta konkurētspēja, robežas starp šīm divām jomām brīžiem ir pavisam nemanāmas un Vispārīgā datu aizsardzības regula šo tendenci ir tikai pastiprinājusi.