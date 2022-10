Trīs iemesli, kāpēc interneta veikals zaudē klientus

Sakārtots, drošs e-veikals, kas nodrošina vairākas maksājumu metodes arī var nedot vēlamos rezultātus, jo tas šobrīd jau ir sagaidāmais standarts no pircēju puses. Tāpēc nepieciešams atrast savu odziņu vai nodrošināt tādus risinājumus, kuri liks pircējiem atgriezties.

Klix veiktajā aptaujā klienti norādīja, ka vispopulārākā papildu lieta, kas liktu vairāk apmeklēt kādu konkrētu e-veikalu, ir unikālas atlaides un piedāvājumi, kas veidoti tieši konkrētajam cilvēkam. Tāpat pircējus uzrunā iespēja maksāt par pirkumu vairākās daļās, ko nodrošina arī Klix Pay later risinājums - tas darbojas pēc “pērc tagad, maksā vēlāk” principa. Pircēji var izvēlēties, kādā veidā apmaksāt savu pirkumu grozu – maksāt tūlīt vai sadalīt pirkuma summu, pilnu aizdevuma atmaksu veicot 36 mēnešu laikā, vai veikt pilnu atmaksu viena, trīs vai sešu mēnešu laikā bez pārmaksas. Tirgotājs vai pakalpojumu sniedzējs samaksu par pārdoto saņem uzreiz, jo mirklī, kad klients izvēlas maksāt, izmantojot aizdevumu, Klix Pay later pāris desmitu sekunžu laikā pircējam piedāvā personalizētus vairākus aizdevumu piedāvājumus no dažādiem aizdevējiem (Citadele banka, Vizia, Lateko līzings, SIA MoneyCare). Klientam atliek ievadīt pamatinformāciju par sevi un beigās izvēlēties sev tīkamāko apmaksas variantu.