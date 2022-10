"Progresīvie" sagatavojuši priekšlikumus ilgtspējīgas ekonomikas un sociālo lietu nozarēs

Tāpat politiskais spēks virzīšot ideju, ka pārejai no Krievijas un kopumā no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamo enerģiju ir jākļūst par horizontālu, industriālu misiju, meklējot iespējas, kā valstī radīt arī darbavietas, sacīja politiķis. Piemēram, Latvijā varētu ražot saules paneļus, vēja turbīnas un citu "zaļās enerģijas" aprīkojumu. "Ņemot vērā, ka nākotnē tiks likts akcents uz šīm lietām, ir svarīgi, ka mēs nevis vienkārši importējam to visu, bet padarām to par vienu no ekonomikas attīstības un darbavietu radīšanas pamatiem," skaidroja Briškens.