Krievi gatavo teroraktu Kahovkas HES, paziņo Zelenskis

"Protams, mēs saprotam, ka okupantiem ir vienalga, kas notiks ar Ukrainas teritoriju. Viņi ar šo savu teroraktu var iznīcināt, cita starpā, pat iespēju piegādāt ūdeni no Dņepras Krimai. Ziemeļkrimas kanāls Kahovkas HES aizsprosta sagraušanas gadījumā vienkārši izzudīs. Un, ja Krievija gatavo šādu teroraktu, ja tā nopietni apsver arī šādu scenāriju, tad tas nozīmē, ka teroristi ļoti skaidri apzinās, ka viņi nenoturēs ne tikai Hersonu, bet arī visus mūsu valsts dienvidus, tostarp Krimu. Mums tagad vajag visiem kopā - visiem eiropiešiem, visiem pasaules līderiem, visām starptautiskajām organizācijām - likt teroristvalstij saprast, ka šāds terorakts Kahovkas HES nozīmēs pilnīgi to pašu, ko masu iznīcināšanas ieroču pielietošana. Sekām Krievijai vajag būt atbilstošām. Pasaulei vajag preventīvi reaģēt. Tas tagad ir svarīgākais. Preventīvas reaģēšanas uz drošības draudiem principam beidzot vajag kļūt par vienu no pamatprincipiem starptautiskajai politikai," atzīmēja Ukrainas prezidents.