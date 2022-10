Šogad Rīgā ostā pārspēti vairāki iepriekšējo kruīza sezonu rekordi

Šogad Rīgas ostā uzstādīti vairāki jauni kruīzu kuģu sezonas rekordi, liecina Rīgas brīvostas pārvaldes apkopotā statistika. Aktīvā kruīza sezona Rīgā šogad ilga 175 dienas, tā sākās 12. aprīlī un noslēdzās 3. oktobrī. Kopā tika reģistrētas 99 kruīza kuģu vizītes, kas ir augstākais rādītājs Rīgas ostas vēsturē. Ar kruīza kuģiem Latvijas galvaspilsētu šosezon apciemojuši 75 730 kruīza pasažieru no 128 valstīm, visvairāk no Vācijas (46%), ASV (21%) un Lielbritānijas (8%), nozīmīgs skaits pasažieru reģistrēts arī no Itālijas, Kanādas, Zviedrijas, Meksikas, Francijas un Spānijas.